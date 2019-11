Dzikie koty, co z nimi robić?

W przypadku tych kotów wszystko jest jasne- kot ma swojego właściciela, który się nim opiekuje, karmi go, pielęgnuje, leczy i dba aby się nie rozmnażał. Gdy zachoruje, idzie z nim do lekarza weterynarii. Podobnie ma się sprawa z kotami właścicielskimi wychodzącymi, z tym że czasami taki kot ma kilku właścicieli, którzy się do niego przyznają, często o sobie nie wiedząc. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, kiedy właściciel kota przyprowadził go na kastrację, a po kilku dniach inny właściciel wpadł na ten sam pomysł i przyprowadził tego samego kota wcześniej wykastrowanego.

Koty wolno żyjące

Tutaj też należy wprowadzić pewien podział, na te, które same sobie radzą w życiu, są samowystarczalne, dzikie, polują na gryzonie, żywią się resztkami jedzenia znalezionymi w sobie znanych miejscach. Charakteryzują się smukłą sylwetką, nieufnością wobec człowieka i często nawet nie wiemy o ich istnieniu.Kolejne to wolno żyjące koty miejskie, dokarmiane najczęściej przez panie emerytki. Zdarzają się również panowie, nawet tacy, którym lekarz kardiolog zalecił karmienie kotów pod śmietnikiem, bo to motywuje ich do wyjścia z domu. Serdecznie pozdrawiamy obu panów. Takich kotów jest dużo bo się ciągle rozmnażają i pojawiają się wciąż nowe. Cechy tych kotów to otyłość, ospałość, leniwość. Te koty tracą już instynkt łowcy no bo po co gonić za myszami, kiedy jedzenie jest na wyciągnięcie łapy. Te koty nie boją się ludzi, wylegują się na maskach samochodów latem lub pod maskami samochodów zimą. O ich obecności wiedzą wszyscy, ślady łap widoczne są wszędzie, nie wspominając o odchodach. Korzystają chętnie z ocieplanych budek zorganizowanych przez karmicieli. Budki są ustawiane są w dowolnie wybranych przez karmicieli miejscach. Lokalizacje mają być wygodne dla karmicieli, najczęściej są usytuowane tak aby z centrum obserwacyjnego- okna kuchni- były dobrze widoczne. Oczywiście nie jest to uzgadniane z nikim, zwłaszcza z gminą, wspólnotą mieszkaniową, sąsiadami.

Koty wolno żyjące działkowe

Tak na marginesie według przepisów prawa nie wolno trzymać kotów na ogrodach działkowych. Ale: “Panie, kto je tam trzyma, one same się zalęgły!”- słyszymy. Są to koty, które w jakiś magiczny sposób pojawiły się na ogródkach działkowych, zostały przygarnięte przez właścicieli ogródków, są karmione, mają swoje miejsce w budce, altance czy innych pomieszczeniach. Nie są tak smukłe i zwinne jak prawdziwie wolno żyjące bez opieki ludzi, ale są bardziej wysportowane niż te mieszkające w budkach przy śmietnikach czy pod szkołą. Zdarza im się upolować mysz, nornicę czy gołębia- za co są znienawidzone przez hodowców gołębi, zwłaszcza tych również trzymanych na działkach. Te koty znają doskonale działkowców. Wiedzą, do których należy podbiec po soczystą saszetkę, wiedzą przed kim należy uciekać. O ich obecności możemy się przekonać po śladach na grządkach, “aromatyzowaniu” roślin dokonywanym przez niewykastrowane kocury, zagrzebanych odchodach na alejkach i pomiędzy grządkami.