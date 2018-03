Kastrujemy bezdomność – Akcja ratowania zwierząt

“Kastrujemy bezdomność”

Dolnobrzeska przychodnia dla zwierząt wraz z Fundacją Karuna sterylizuje bezpłatnie zwierzęta

To kolejna taka akcja Przychodni Weterynaryjnej Podaj Łapę Joanny i Artura Różyckich. Podczas ubiegłorocznej zostało wysterylizowanych kilkadziesiąt psów i kotów właścicielskich.

Z możliwości tej mogą skorzystać właściciele zwierząt z gmin Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko oraz Miękinia, którzy z powodów finansowych nie mogą sami opłacić zabiegu.

Liczba zgłoszeń ograniczona!

Chętne osoby proszone są o kontakt z przychodnią:

Przychodnia Weterynaryjna Podaj Łapę Joanna i Artur Różyccy

Brzeg Dolny, ul. Zwycięstwa 8

Tel. 71 3190378, 713-893-535

Przychodnia czynna jest w godzinach od 9.00 do 18.00, przerwa od 15.30 do 16.30