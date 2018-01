Bobry w akcji – działki zalane

Czy bobry zatamowały wodę, przez co doszło do zalania działek? W ubiegłym tygodniu działkowcy zgłosili podtopienia na ich posesjach i ogródkach. – Nie wiem czy to bobry czy kto celowo to zatkał. To już drugi raz- mówi Tomasz Sapożnikow. – To bobry spiętrzyły wodę od torów PKP. Mają zbudowane 9 żeremi – wyjaśnia Witold Stankiewicz, prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych “Żywioł” w Wołowie.



Podtopienia działek spowodowały bobry? – Tak. Od 8 lat dochodzi do podtopień działek w Wołowie. Od 6 stycznia, bobry zamieszkujące teren od Piotroniowic (stawu Morskie Oko) do cieku zwanego Rowem B, w kierunku Juszki i działek i OSiR, zrobiły swoje- mówi prezes działkowców W. Stankiewicz.

