Czy kocham swoją ojczyznę? Czy bym z niej wyjechał?

Obchody Narodowego Święta Niepodległości już za nami. Uroczystości organizowano też w naszym powiecie. Czy jesteśmy prawdziwymi patriotami? O to zapytaliśmy naszych internautów.



Czy wywieszasz flagę w święta państwowe i narodowe?

Aż 50 % ankietowanych nie wywiesza flagi w święta państwowe i narodowe. Tylko 33 % z internautów przyznało, że to robi. 17 % osób czasami wywiesza flagę.

Czy bierzesz udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości?

Prawie 60 % internautów przyznało się, że nie bierze udziału w obchodach. Tylko 8 % uczestniczy w marszu. 33 % bierze udział w obchodach w swoim mieście.

Czy gdybyś miał/a możliwość i warunki, aby wyjechać z kraju to zrobiłbyś/abyś to? Jeśli tak, to gdzie byś wyjechał/a i dlaczego?*

– Irlandia – lepsze zarobki.

– Tak, pewnie do USA bo zawsze mi się tam podobało.

– Chorwacja.

– Nie wyjechałbym, jednak jestem na to gotów jeśli sytuacja życiowa mnie do tego zmusi.

– Niemcy.

– Do Norwegii, bo fascynuje mnie tamtejsza kultura i język.

Czy uważasz się za patriotę?

Mimo, że 58 % ankietowanych nie bierze udziału obchodach, a 50 % nie wywiesza flagi to aż 66 % wciąż uważa się za patriotę. 17 % nie uważa się za takiego, a kolejne 17 % nie wie czy jest patriotą.

Czy uważasz się za patriotę lokalnego (swojego miasta lub gminy)?

Tutaj znów 66 % internautów uważa się za patriotę, 25 % deklaruje, że nie są patriotami, a 9 % nie jest pewna.

Co dla Ciebie znaczy być patriotą?*

– Szanować symbole.

– Obchodzić święta narodowe.

– Służyć ojczyźnie.

– Trwać przy swojej ojczyźnie.

– Kochać kraj, bez względu na wszystko. Mimo wyjazdu też kochałabym swój kraj i pamiętała o nim.

– Dbać o wspólnotę, tradycję oraz spuściznę kulturową.

– Wspierać, kultywować i napędzać lokalne tradycje, kulturę.

– Znać historię narodu, szanować swój kraj, jego obyczaje, ale również inne państwa.

– Kochać i szanować swój kraj, tradycję, historię. Brać czynny udział w budowaniu i podtrzymywaniu tożsamości narodowej.

*pytanie otwarte, wybrane wypowiedzi