Dymiące piece, zatrzaśnięte drzwi. Strażacy w akcji

16 lutego, o godz. 19.26 wezwano strażaków do domu przy ul. Kolejowej w Wołowie. Zadysponowano 3 jednostki PSP. Na miejscu okazało się, że dym ulatnia się z łazienki. Jeden z mieszkańców “odpalił” swój piec, co było przyczyną zadymienia całego budynku.

Tego samego dnia, 16 lutego strażacy o godz. 15.56 zostali wezwani do pożaru przy ul. Wojska Polskiego. Paliły się nieużytki, 15 arów.

Również 16 lutego, o godz. 7.41 doszło do wymuszenia pierwszeństwa na skrzyżowaniu przy ul. Komuny Paryskiej w Wołowie. Do akcji wysłano 2 zastępy PSP. Na miejscu opatrzono poszkodowanego kierowcę Volvo. Drugi kierowca Toyoty nie miał żadnych obrażeń.

Z kolei w Wińsku, 13 lutego, strażaków wezwano na pomoc przy otwarciu drzwi do mieszkania przy ul. Mickiewicza. Nie było osób poszkodowanych. Do podobnego incydentu doszło w Wołowie 15 lutego. Tu strażaków wezwano do otwarcia mieszkania przy ul. Zielonej. 70-letnia kobieta zgłosiła zadymienie i ulatnianie się gazu w mieszkaniu. Wezwani na miejsce strażacy nie stwierdzili zagrożeń.