Islandia w 5 dni. Surowa przyroda i gorące źródła

Nurkowanie w szczelinie pomiędzy dwiema płytami kontynentalnymi, oglądanie gejzerów i ogromnych lodowców. Czego chcieć więcej?



Reykjavik

Witamy Reykjaviku, najdalej wysuniętej na północ stolicy świata, leżącej tuż pod kołem biegunowym. Pierwszy dzień przeznaczamy na zaaklimatyzowanie się oraz krótką wycieczkę do Muzeum Narodowego, w którym poznamy historię Islandii począwszy od IX wieku, kiedy to na wyspę przybyli pierwsi Wikingowie z kontynentalnej części Skandynawii i postanowili się tutaj osiedlić. Wieczorem dołączyć do miejscowych i zanurzyć się w gorącej wodzie geotermalnych basenów Laugardalslaug.

Obszar Geysir

Ten dzień rozpoczynamy od wycieczki z przewodnikiem po Reykjaviku. Zwiedzamy stary port oraz centrum miasta. Zobaczymy kościół luterański Hallgrímskirkja (najwyższa budowla stolicy), ogród z rzeźbami Einara Jónssona, katedrę luterańską Dómkirkja, plac Austurvöllur oraz siedzibę parlamentu. Jeśli starczy nam czasu, wybierzemy się również do katedry katolickiej na Landakot, kościoła Fríkirkjan oraz sali koncertowej Harpa. Warto również zapuścić się do obszaru geotermalnego Geysir, gdzie zobaczymy islandzki gejzer, od którego nazwy (Geysir) pochodzi miano nadane tego typu źródłom na całym świecie. Okazale prezentują się również: występujący w tym miejscu inny gejzer Strokkur oraz mniejsze źródła geotermalne – Smiður i Litli-Strokkur.

Następnie warto zobaczyć przepiękny Gullfoss – wodospad na rzece Hvítá. Posiada on dwie kaskady, pierwsza mierzy 11 metrów, druga ma natomiast aż 21 metrów. Na noc udajemy się do Hvolsvöllur, w którym znajduje się muzeum Sögusetrið poświęcone Sadze o Njalu oraz Wikingom.

Skógafoss

Rozpoczynamy dzień od oglądania zapierającego dech w piersiach wodospadu Skógafoss, który ma ponad 25 metrów szerokości i 60 wysokości. Można wspiąć się na punkt widokowy, skąd roztaczają się niesamowite widoki.

Dziś warto się również wybrać na przylądek Dyrholaey na południu Islandii. Zobaczymy tu piękne formacje skalne Reynisdrangar i czarne plaże Reynisfjara, a także nieziemski krajobraz lodowca Sólheimajökull. Pod koniec dnia docieramy do jeziora Jökulsárlón.

Vik

Na początek podróż do Narodowego Parku Skaftafell, gdzie będzie okazja wybrać się na spacer po największej pod względem objętości pokrywie lodowej w Europie – Vatnajokull. Następnie zmierzamy do miejscowości Vik, w okolicach której znajduje się lodowiec Mýrdalsjökull oraz żyje duża populacja maskonurów (średniej wielkości ptak wodny). Po południu wracamy do stolicy – Reykjaviku – by przygotować się na ostatni dzień naszej wyprawy.

Reykjavik

W Reykjaviku zaglądamy do kawiarni lub idziemy na zakupy. Kto woli spędzić czas nieco bardziej aktywnie, może przejechać się na grzbiecie konia islandzkiego lub zanurkować w Silfra, czyli szczelinie pomiędzy dwiema płytami kontynentalnymi: eurazjatycką i północnoamerykańską.

Źródło: Wyprawy Marze