Kto poćwiartował jego ciało?

Wołowscy śledczy próbują ustalić, co doprowadziło do śmierci 36-latka. Do wypadku doszło pod koniec sierpnia.



W Prokuraturze Rejonowej w Wołowie trwa śledztwo. Maszynista, który około 6.15 prowadząc pociąg pasażerski, zauważył człowieka leżącego na torach mostu kolejowego na Odrze w Brzegu Dolnym. Zaczął gwałtownie hamować. Klika godzin później, zwłoki 36-letniego mężczyzny wyciągnięto spod lokomotywy.