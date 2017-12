Do Brzegu Dolnego przybył Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami, wzbudzając niemałe zainteresowanie naszych mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych. Mimo grudniowego zimna, teren koło fontanny na osiedlu Warzyń był rozgrzany do granic możliwości dzięki atrakcji zorganizowanej przez Dolnobrzeski Ośrodek Kultury. Zobacz zdjęcia mikołajkowego show i przeczytaj jak to było.