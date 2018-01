Miłość, zdrada czy chorobliwa zazdrość – Historia naszej mieszkanki !

Agata od początku swojego małżeństwa doznaje od męża mnóstwa upokorzeń, przykrości, przemocy. Nie potrafi od niego odejść.

Kolejna kobieta, kolejna historia, podobna do innych. Łączy je wszystkie jeden pierwiastek- męska dominacja, fizyczna i psychiczna przewaga. Taką przewagę nad Agatą ma jej mąż, przynajmniej tak się Agacie wydaje. Agata jest dyrektorką oddziału w banku. Jej mąż pracuje fizycznie. Mają troje dzieci. Mieszkają dość komfortowo, po ogródku biega pies. Z daleka sielanka. Z bliska dramat.

Agata nie wychodzi z koleżankami z pracy na kawę czy drinka. Nie może. Mąż jej nie pozwala. Nigdy nie mogła, bał się, że go zdradzi. Początkowo nie widziała, że mąż jest chorobliwie zazdrosny.Potem, gdy na weselu ich znajomych zrobił awanturę o to, że jakiś mężczyzna się na nią pożądliwie patrzy to już wiedziała, że coś jest nie tak. Fakt, była i jest kobietą…

