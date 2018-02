Oszust mieszkaniowy we Wrocławiu! [UWAGA]

Oszust mieszkaniowy we Wrocławiu!

19 stycznia

Około godziny 14:30 mężczyzna wraz ze swoją dziewczyną znalazł okazyjną ofertę mieszkaniową. Nie zastanawiając się zbyt długo postanowili zadzwonić pod numer podany w ogłoszeniu. “Odebrał mężczyzna i poinformował nas, że mieszkanie jest już zajęte, ale posiada on inne, powiedział, że ma umówionych ludzi na 17, ale kto pierwszy ten lepszy. Byliśmy na miejscu ok godz 16:15.

Zaprosił nas do środka, zaprezentował mieszkanie kuchnie, łazienkę”- Opisuje poszkodowany.

Oszust miał przygotowaną umowę na której znalazło się kilka błędów, jednak bez problemu zostały one poprawione. “W trakcie podpisywania umowy jego telefon zadzwonił, on odebrał szybko i powiedział, że oferta już nieaktualna(jak się później okazało, dzwonił do niego właściciel firmy od wynajmu apartamentów). Przekazał nam od razu klucze do mieszkania razem z kluczem do śmietnika i kod do klatki. Posługiwał się nowym dowodem osobistym.” Warunek był jeden, całość ma być zapłacona z góry. Zadowoleni nowym mieszkaniem postanowili wrócić do aktualnego miejsca zamieszkania.

20 stycznia

Na miejscu byli około godziny 19, ku ich zdziwieniu klucze nie pasowały. Z rozmowy z sąsiadami wynikło, że ktoś koło godziny 16:00 wymienił zamki. Od razu ruszyli na policje. “Nie będę się rozpisywał, bo odbiliśmy się od komendy i 3 komisariatów, po czym czekaliśmy około godzinę, by dowiedzieć się, że mamy przyjechać jutro.”

21 stycznia

“Od godziny 8:00 byliśmy przesłuchiwani, a później poszliśmy do pracy.”

22 stycznia

Podczas sprawdzania zamków z mieszkania wyszła kobieta. Okazało się, że je wynajmuje, wręczyła mi ulotkę z numerem do firmy z którą to załatwiała. Po 20 minutach pojawił się właściciel firmy. On już wiedział, że coś się stało, ponieważ spotykał się z takimi symptomami. Wymiana zamków była oczywista, bo gdy chłopak nie odnalazł kluczy od oszusta to postanowił jak najszybciej je zmienić na nowe. Po rozmowie ruszyli od razu na policje chcąc złożyć dodatkowe zeznania.

23 stycznia

Przez ciągłe wizyty na komisariacie sprawę udało się trochę ruszyć i w piątek zostaną dostarczone wszystkie zebrane dotychczas informacje. “Do 2 lutego mamy termin zapisu kamer, mam nadzieję, że się uda.”

Pamiętajcie by zawsze prosić o odpis z księgi wieczystej.