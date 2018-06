Policja apeluje! Oszust w gminie Brzeg Dolny!

Policja apeluje do osób starszych, samotnie mieszkających o zachowanie szczególnej ostrożności.

Dzisiaj do trzech mieszkańców gminy Brzeg Dolny zatelefonowała kobieta podając się za policjantkę. Podczas rozmowy powiedziała, że potrzebuje pieniędzy, aby ktoś bliski z rodziny osoby starszej nie poniósł konsekwencji. Na szczęście tym razem we wszystkich przypadkach u starszych osób zadziałał zdrowy rozsądek i do przekazania pieniędzy nie doszło, a osoby zaalarmowały Policję.

Jak pokazują policyjne statystyki, pomimo licznych apeli, prowadzonej działalności profilaktycznej skierowanej nie tylko do osób starszych, ale także np. do pracowników banków, co jakiś czas do Policji zgłaszają się osoby, które zostały oszukane tą lub bardzo podobną metodą.

Dlatego kolejny raz zwracamy się z prośbą do rodzin osób starszych by zadbali o swoich bliskich w podeszłym wieku i informowali ich o występujących zagrożeniach a także uczulili na tego typu zachowania.

Oficer Prasowy

KPP w Wołowie

st. sierż. Marzena Pawlik

tel. 8725237/606364011