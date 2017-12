Wernisaż Stanisława Ryczka

Od 7 grudnia możemy podziwiać prace malarskie znanego artysty z Wołowa. Jego twórczość obejmuje tematy egzystencjalne, sakralne po tematykę związaną z końcem świata. Poza tym uwiecznia również martwą naturę, architekturę czy sceny rodzajowe.



Stanisław Ryczek mieszkaniec Wołowa urodził się w 1957 r., zaczął tworzyć w wieku 23 lat i robi to do dzisiaj. Od 2006r. należy do Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Nie boi się różnorodnych technik malarskich, w procesie tworzenia swoich obrazów używa farb olejnych, akrylowych, akwarelowych czy pasteli. Rysunek i podstawy rzeźby poznawał we wrocławskiej wszechnicy na pl. Solnym. Technik graficznych uczył się pod okiem prof. Janusza Halickiego. Swoje umiejętności wykorzystywał we wrocławskim piśmie podziemnym RW Feniks. Jego prace były prezentowane na licznych wystawach m.in. w Lubiążu, Wołowie, Brzegu Dolnym czy w Lubinie.

Na czwartkowym wernisażu pojawiła się znana artystka z Wołowa, Danuta Arendarska, której prace mogliśmy oglądać niedawno w Brzegu Dolnym. Malarka podczas wernisażu opowiadała o pracach Stanisława Ryczka, zaznaczając przy tym jego wrażliwość na piękno i chwaląc technikę jaką posługuje się artysta. Wystawę prac będzie można oglądać do 21 grudnia 2017 roku w sali kameralnej Wołowskiego Ośrodka Kultury.