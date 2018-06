Mają sposób na fałszywego wnuczka?

– W ostatnim czasie mamy na naszym terenie sporo oszustw metodą na tzw. “wnuczka”. Na szczęście są one często nieskuteczne, ale jak już ktoś panie ofiarą to zostaje oszukany na spore kwoty. Chcielibyśmy całkowicie wyeliminować z naszego obszaru ten problem.

– Ma pan jakieś konkretne działanie na myśli?

– Podjąłem rozmowy z gminą Brzeg Dolny, aby został policji udostępniony system esemesów do nagłaśniania oszustów metoda “na wnuczka”. Jeśli dostalibyśmy sygnał, że była podjęta próba oszustwa, natychmiast wysyłalibyśmy komunikat do centrum powiadamiań SMSowych, a oni do mieszkańców. Chodziłoby o wysłanie ostrzeżenia, że na terenie gminy pojawili się oszuści, aby wszyscy wiedzieli i zaczęli się nawzajem ostrzegać. Informacje takie byłoby też udostępniane we współpracy z lokalnymi mediami poprzez ich profile społecznościowe.

– To nowy sposób, dotychczasowe nie przyniosły efektów?

– Prowadzimy szereg kampanii. Uświadamiamy starsze osoby, przekazujemy ostrzeżenia do spółdzielni, kościołów, jednak jeszcze brakuje dotarcia do mieszkańców “na gorąco”. Kiedy jest zagrożenie. Planujemy spotkania z pracowniami banku, aby ich uczulić, na dziwne zachowania starszych osób, które wybierają nagle duże sumy gotówki. – Z pana doświadczenia wynika, że grupy, które okradają na tzw. wnuczka to niebezpieczni przestępcy?

