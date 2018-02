Sprawcy okradli i uprowadzili ofiarę z Brzegu Dolnego!

Akcja jak z filmu kryminalnego. Sprawcy okradli i uprowadzili ofiarę. Policja trafiła na ich trop.



Do tego bandyckiego zdarzenia doszło w Brzegu Dolnym. Sprawcami było dwóch przestępców jeden z Wołowa, drugi z powiatu trzebnickiego. Pobili ofiarę, zabrali mu telefon komórkowy, a następnie uprowadzili i przewieźli do jednej miejscowości na naszym terenie, gdzie przetrzymywali go przez kilka godzin.

Na trop przestępców wpadli Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego dolnobrzeskiego Komisariatu Policji. Mając informacje szybko ustalili i zatrzymali trzy osoby odpowiedzialne za dokonanie rozboju na 33-letnim mieszkańcu.

