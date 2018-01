Zagłosuj na swojego dzielnicowego

W drugiej połowie grudnia ruszył pierwszy Dolnośląski Plebiscyt na Najpopularniejszego Dzielnicowego. Patronat nad konkursem objął wojewoda dolnośląski, Paweł Hreniak. W szranki stanęło prawie 600 kandydatów z całego województwa.

– Dzielnicowy, to policjant dbający o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rejonie służbowym, do którego każdy może zwrócić się o pomoc i przekazać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wsłuchuje się on w problemy mieszkańców i inicjuje działania na rzecz ich rozwiązywania, angażując do tego również inne uprawnione podmioty i służby – napisał na stronie internetowej policji wojewódzkiej, asp. szt. Paweł Petrykowski.

Na swojego dzielnicowego można oddać głos za pomocą sms-ów. Część pieniędzy zostanie przeznaczona dla rodziny poległego na służbie policjanta. Poza tym głównym celem plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszego wśród mieszkańców dzielnicowego na Dolnym Śląsku. Policjanci mają też nadzieję na popularyzowanie dzielnicowych jako policjantów pierwszego kontaktu.

Plebiscyt składa się z 2 etapów (etap I powiatowy i etap II wojewódzki). I etap rozpoczął się 15 grudnia 2017 r. i potrwa do 8 stycznia 2018 r. II etap, do którego wejdą zwycięzcy I etapu z poszczególnych powiatów, rozpocznie się 9 stycznia 2018 r. i potrwa do 19 stycznia 2018 r.

Zwycięzca wybrany głosami mieszkańców zostanie wyróżniony przez wojewodę dolnośląskiego i komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu. Ogłoszenie wyników odbędzie się na uroczystej gali w styczniu 2018 r.

/ramka/

Dzielnicowy Roku (powiat wołowski):

Tomasz Trojanowski, Komisariat Policji w Brzegu Dolnym

SMS pod nr 72355 o treści DDR.541

Tomasz Nowak, Komisariat Policji w Brzegu Dolnym

SMS pod nr 72355 o treści DDR.540

Tomasz Papierniak, Komenda Powiatowa Policji w Wołowie

SMS pod nr 72355 o treści DDR.535

Marcin Tul, Komenda Powiatowa Policji w Wołowie

SMS pod nr 72355 o treści DDR.533

Zdzisław Miłuch, Komenda Powiatowa Policji w Wołowie

SMS pod nr 72355 o treści DDR.534

Aleksandra Zasowska, Komenda Powiatowa Policji w Wołowie

SMS pod nr 72355 o treści DDR.536

Andrzej Kuśnierz, Komenda Powiatowa Policji w Wołowie

SMS pod nr 72355 o treści DDR.537

Piotr Łubniewski, Komenda Powiatowa Policji w Wołowie

SMS pod nr 72355 o treści DDR.538

Karolina Golczyńska, Komisariat Policji w Brzegu Dolnym

SMS pod nr 72355 o treści DDR.542