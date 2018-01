Zatrzymani podczas rabunku na stację paliw !!!

Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych przez wołowską policję, gdy chcieli okraść jedną ze stacji paliw. O losie zatrzymanych decyduje teraz sąd



Pracujące na stacji osoby nie spodziewały się takich gości. Dwóch nietrzeźwych mężczyzn wtargnęło na zaplecze. Pracownicy próbowali pierw namówić mężczyzn do wyjścia. Niestety obcy nie słuchali ich. Doszło do szarpaniny w wyniku, której mężczyźni upadli na jeden z regałów, niszcząc towar przeznaczony do sprzedaży.

Na miejsce została wezwana policja. Dzięki szybkiej akcji, zdołano złapać niedoszłych złodziei w bezpośrednim pościgu i zamknięto ich w policyjnym areszcie. Okazało się, że sprawcami zamieszania byli mieszkańcy gminy Wołów, w wieku 21 i 38 lat. Teraz o ich losie ma zadecydować sąd. Chuliganom grozi teraz kara do jednego roku pozbawienia wolności