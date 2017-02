Dział spadku cz. II

Porad prawnych udziela Renata Sołtysiak z kancelarii prawniczej w Wołowie.



Spadkobiercy mają swobodę w wyborze trybu działu spadku. Umowny dział spadku może nastąpić w postaci umowy pozasądowej, ugody sądowej zawartej w postępowaniu pojednawczym, ugody sądowej zawartej w postępowaniu nieprocesowym i ugody zawartej przed sądem polubownym. Umowa o dział spadku jest w swym charakterze podobna do umowy o zniesienie współwłasności i umowy o podział majątku wspólnego. Przedmiotem działu spadku są jego aktywa , natomiast podział długów następuje z mocy prawa, odpowiednio do podziału aktywów. Zaznaczyć należy, że ewentualne określenie w dziale spadku, kto i za jakie długi spadkowe odpowiada, wywołuje skutki prawne jedynie w stosunkach wewnętrznych pomiędzy współspadkobiercami. Spadkobierca może się tylko zobowiązać do spłaty określonego długu, a tym samym może się zobowiązać wobec pozostałych współspadkobierców do tego, że zwolni ich z odpowiedzialności za dany dług. Należy jednak podkreślić, że umowa współspadkobierców dotycząca zaspokojenia długów spadkowych nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec wierzycieli spadku. Zawarcie umowy o dział spadku wymaga zgodnego współdziałania wszystkich współspadkobierców, a w razie zbycia udziału w spadku konieczne jest współdziałanie nabywcy spadku, który z mocy prawa wstępuje w prawa i obowiązki zbywcy. Podmiot będący stroną umowy powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu spadkobiercy małoletniego zawsze działa jego przedstawiciel ustawowy za zgodą sądu opiekuńczego. Brak zgody któregokolwiek z uprawnionych (spadkobierców lub nabywców spadku) lub sądu opiekuńczego na zawarcie umowy w imieniu małoletniego powoduje, iż umowa o dział spadku w ogóle nie dochodzi do skutku. Stronami umowy są zawsze wszystkie podmioty uprawnione z tytułu wspólności majątku spadkowego , także następcy prawni spadkobiercy, który zmarł przed działem spadku. W razie ogłoszenia upadłości stroną umowy jest syndyk lub zarządca działający w imieniu własnym, lecz na rzecz upadłego

Skutkiem działu jest uregulowanie stosunków pomiędzy współspadkobiercami w zakresie składników spadku, jak też odpowiedzialności za długi spadkowe. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości udziałów. Od chwili działu spadku każdy ze spadkobierców odpowiada za długi samodzielnie, w stosunku do wielkości swojego udziału. Po dokonaniu działu spadku spadkobiercy są wzajemnie obowiązani do rękojmi za wady fizyczne i prawne według przepisów o rękojmi przy sprzedaży. Rękojmia co do wierzytelności spadkowych rozciąga się także na wypłacalność dłużnika.

Renata Sołtysiak