Studniówka Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym.

Czas do matury można odliczać. Studniówka to symboliczna, ostatnia zabawa przed okresem wzmożonej nauki. Zobaczmy jak bawili się uczniowie Ossolińczyka. Maturzyści Powiatowego Zespołu Szkół bawili się w Castle Arena, a do tańca przygrywał im Dj Kamil. Nie zabrakło grona nauczycieli z dyrekcją, rodziców oraz gości.

Do matury w tym roku podejdzie 28 uczniów Ossolińczyka. Życzymy wszystkim powodzenia.