Bili pałką i kopali

Dwóch mężczyzn pobiło dotkliwie 22-latka. Policjanci z dolnobrzeskiego komisariatu zatrzymali już podejrzanych w tej sprawie.



Do zdarzenia doszło w czwartek, 16 marca. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie miasta doszło do pobicia. Na miejscu zastali pobitego 22-latka. – Pokrzywdzony twierdził, że dwóch mężczyzn miało bić go przy pomocy pałki typu „tonfa” i kopać po całym ciele – wyjaśnia Marzena Pawlik, p. o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. – Funkcjonariusze zatrzymali na miejscu jednego ze sprawców, 21-letniego mieszkańca Brzegu Dolnego. Jego 36-letni kompan, pomimo oddalenia się z miejsca, również trafił w ręce policjantów.

Poszkodowany mężczyzna, na szczęście, nie doznał poważnych obrażeń. Sprawcy pobicia usłyszeli już zarzuty w tej sprawie. Grozi im teraz do 3 lat pozbawienia wolności.