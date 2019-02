W gminie Brzeg Dolny trwa rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok 2019/2020. Dla osób skomputeryzowanych jest możliwość złożenia wniosku elektronicznego. Na stronie brzegdolny.pl oraz na stronach placówek oświatowych prowadzących rekrutację znajdują się linki do rekrutacji. Rekrutacja potrwa do 28 lutego. A co z miejscami w żłobkach? Iloma miejscami dla małych dzieci dysponuje gmina i czy zapewnia tym samym opiekę dla wszystkich dzieci, które jej potrzebują? Prosimy o komentarze.