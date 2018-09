Czarne flagi na Ossolińczyku

Na budynku Zespołu Szkół Powiatowych im. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym zawisły czarne flagi. To wyraz smutku obrońców szkoły, którzy nie dali rady jej uratować. Dyrektor szkoły Piotr Smelkowski zakończył urlop zdrowotny i został pełnomocnikiem wyborczym kandydata na burmistrza Brzegu Dolnego.



Po burzliwej walce o szkołę, rządzący Brzegiem Dolnym przegrali ją z kretesem. Uczniowie i ich rodzice nie zaufali im i nie posłali swoich dzieci do Ossolińczyka. To co wisiało nad szkołą od dawna, czyli widmo upadku, stało się faktem. 1 września obrońcy szkoły wywiesili czarne flagi na budynku w ramach protestu. Grupa samorządowców na swoich profilach na Facebooku oskarżała władze powiatu o upadek szkoły. Pojawiały się wpisy niecenzuralne. Jednak tym sposobem, który praktykowali od dłuższego czasu, bardziej zrażali uczniów niż ich motywowali do wyboru Osslińczyka. Od szkoły odsunęli się i uczniowie i ich rodzice oraz spora część środowiska, która mogła coś jeszcze dla niej zrobić. Oni skupili się wokół Zetki i tam budują silną placówkę, która wypadła najlepiej w całym powiecie przy naborze uczniów.