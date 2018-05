Czy dojedziemy pociągiem z Brzegu Dolnego do Berlina

Czy pojedziemy pociągiem z Brzegu Dolnego do Berlina?

Taki plan zakładają Przewozy Regionalne. Aby doszedł do skutku już od grudnia tego roku, konieczne jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Decyzji jeszcze nie ma.



Dodatkowe połączenie byłoby optymalną opcją dla podróżujących do Berlina z Wrocławia. Obecnie osoby wybierając się w tamtym kierunku korzystają z oferty Kolei Dolnośląskich.

Planowo pociągi mają kursować między stacjami Berlin Lichtenberg a Wrocław Główny trzy razy w tygodniu- w piątek, popołudniu z Berlina do Wrocławia, w sobotę około 6.00 z Wrocławia do Berlina i w niedzielę popołudniu z Berlina do Wrocławia. Dla mieszkańców naszego powiatu ważne jest, że składy będą zatrzymywały się w Brzegu Dolnym, a także w Głogowie, Nowej Soli i Zielonej Górze.

Podróż ma trwać 4 godziny, bilet kosztować 20 euro, a osoby, które będą chciały wysiąść na wcześniejszych stacjach na terenie Polski będą płaciły za przejazd w złotówkach według taryfy krajowej. Kolej Dolnośląska na tej trasie nie daje takiej możliwości. Trzymamy kciuki za zrealizowanie planu!