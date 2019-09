Dlaczego było cicho w Brzegu o awarii chemicznej? Urząd wyjaśnia

Ostatnia awaria w PCC Rokita S.A. choć nie zagrażała życiu i zdrowiu, narobiła sporego zamieszania przez … brak informacji. Była za to dezinformacja w Brzegu Dolnym. Sąsiednia gmina – Oborniki Śląskie – wyjaśniała mieszkańcom, że są bezpieczni. Tydzień po sprawie dostaliśmy wyjaśnienie urzędników dolnobrzeskich. Publikujemy je w całości bez komentarza.



Przypomnijmy, w Brzegu Dolnym o awarię w zakładach chemicznych mieszkańcy pytali gminę Oborniki Śląskie. Tamtejsi urzędnicy na portalu społecznościowym wydali oświadczenie, w którym zawarta była informacja przekazana z PCC Rokita S.A. o całym wydarzeniu. To uspokoiło mieszkańców gminy Oborniki Śląskie, a zastanowiło mieszkańców naszej gminy, którzy długo nic nie wiedzieli o zaistniałej sytuacji. Wiemy już, że awaria nie była w żadnym stopniu niebezpieczna dla naszego miasta i okolic, ale wciąż zajmujemy stanowisko, że takową informację warto wysłać w systemie SiSMS lub udostępnić na Facebooku, tym bardziej, że lata wstecz zdarzały się informacje błahe o wydarzeniach prawie kulturalnych w naszym mieście. Pytanie co jest ważne, a co nie? PCC Rokita przekazała informacje i awarii do gminy. Ta uznała, że nie musi jej udostępniać mieszkańcom. Dlaczego?

W dniu wydania ostatniego numeru gazety nie mieliśmy odpowiedzi z Biura Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym. Otrzymaliśmy je w tym tygodniu i publikujemy w całości. Nie komentujemy.

Odpowiedź Urzędu: