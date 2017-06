Stanisław Jastrzębski otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. „Za” głosowało 10 radnych, 3 było „przeciw”, 2 wstrzymało się od głosu.

Kto i jak głosował? Jaka była reakcja burmistrza? O co pytali radni i co budziło ich wątpliwości? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie we wtorkowym wydaniu Kuriera Gmin.

Poniżej możecie obejrzeć materiały video z sesji.