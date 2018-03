Brzeg Dolny: Dramat rodzinny. Wnuk sprzedał mieszkanie z 90-letnią babcią

Babcia przepisała wnukowi mieszkanie. Ten po kilku latach sprzedał je razem

z nią. Teraz opiekują się nią sąsiadki i jak twierdzą, bronią ją przed

nowym właścicielem. Gdzie są służby: ośrodek pomocy, policja, które zajmą

się 90-latką?- Zrobili to dopiero po interwencji Kuriera – mówi sąsiadka

starszej kobiety.

Ma dobry wzrok, słuch, jest sprawna intelektualnie. Odpowiada

rześko na pytania, chociaż za chwilę skończy 90 -lat. Głos zaczyna jej

drżeć, kiedy wspomina co się wydarzyło. Najpierw przepisała

wnukowi swoje niecałe 35- metrowe mieszkanie. Ten mieszkał z nią. –

Myślałam, że będzie się mną opiekował, bo ja się nim całe życie

opiekowałam, zamartwiałam, pomagałam, tak samo jak jego matce, swojej córce

– opowiada kobieta.-

Po kilku latach, do mieszkania, wprowadziła się jej córka. Zaczęły się kłótnie i straszenie, że ją odda. I oddała do zakładu leczniczego. Wróciła i dowiedziała się, że wnuk sprzedaje z nią mieszkanie. Pojawił się nowy właściciel i nowe problemy.

Co w sprawie mają do powiedzenia służby miejskie: GOPS, prawnik, policja? Co się takiego dzieje w domu 90-latki, że sąsiedzi wzywają pomoc?

