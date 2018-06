Droga przez Uraz jest już przejezdna

Od ubiegłego poniedziałku z Brzegu Dolnego do Wrocławia nie można było dostać się przez Uraz. Droga była zamknięta tuż przed Starym Dworem. Objazd był przez wieś, dalej przez Wały. Od piątku droga jest już przejezdna.

Sporo zamieszania wywołało zapadnięcie się jezdni po przepustem wodnym na drodze wojewódzkiej prowadzącej z Brzegu Dolnego przez Uraz do Wrocławia. Dziura w drodze, na samym środku jezdni, uniemożliwiła przejazd kierowcom nawet jednym pasem.

Służby drogowe szybko ją zamknęły i zrobiły objazd. W pierwszym dniu kierowcy jednak gubili się i zataczali koło lub wjeżdżali na drogę polną próbując wrócić na drogę główną. Policja pilnowała od strony Urazu, aby nikt nie przedostał się od strony Wrocławia przez Uraz do Brzegu Dolnego. Jadąc z Wrocławia do Brzegu Dolnego można było dostać się tylko przez Oborniki Śląskie lub most Wolności.