Gabinet kosmetyczny – Coś dla ciała i dla duszy!

Coś dla ciała, coś dla duszy

Pielęgnacja ciała z trzech stron świata – Polinezja

Relaksacyjny zabieg całego ciała Wanilia i Monoi przywraca rozluźnienie napiętym mięśniom, wpływa oczyszczająco i odżywczo. Główne składniki aktywne zawarte w preparatach to ekstrakt z Monoi z Tahiti, który nawilża i wygładza, ekstrakt z wanilii, mający działanie przeciwrodnikowe oraz stymulujące i olejek kokosowy wygładzający i odżywiający skórę.

Zabieg rozpoczyna się dwufazowym olejowym peelingiem, który złuszcza i eliminuje martwe komórki naskórka. Wzbogacony jest w piasek z Bora Bora i sól morską, ekstrakt z kokosu i wanilii i masło shea. Wygładza, chroni i zmiękcza. Po spłukaniu peelingu pod prysznicem przystępujemy do odprężającego masażu “Z wysp” (tak jak przy zabiegach na ciało Tajlandia i Laponia). Masaż jest wykonywany na modelującym balsamie Wanilia-Monoi o działaniu nawilżającym, odżywczym, wygładzającym, zmiękczającym i przeciwrodnikowym. Po masażu przychodzi pora na Body wrap Wanilia-Monoi, czyli nawilżająco- odżywczą maskę do ciała. Maska wygładza, zmiękcza, stymuluje, działa przeciwutleniająco. Zawiera ekstrakt z Monoi z Tahiti, wanilii, olej kokosowy. Zabieg kończy się mleczkiem do ciała. Perłowy preparat idealnie wygładza i rozjaśnia skórę, nawilża, zmiękcza, działa przeciwrodnikowo. Balsam zawiera olejek z Monoi, olej kokosowy i ekstrakt z wanilii. Głęboko nawilżający zabieg całego ciała wykonywany jest kosmetykami francuskiej profesjonalnej marki Bernard Cassiere i trwa 1,5 h.

Serdecznie zapraszam!

Trzy Róże Gabinet Kosmetyczny

Brzeg Dolny, ul. B. Leśmian