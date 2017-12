IV Dolnobrzeski Cross Mikołajkowy

Nie straszny był im mróz i wiatr. Uczestnicy IV Dolnobrzeskiego Crossu Mikołajkowego wystartowali z jedną myślą: pomóc. W tym roku zbierali pieniądze dla małej mieszkanki Brzegu Dolnego, Amelki Żółkiewicz.



To była już czwarta edycja sportowej imprezy, w której co roku biegacze pomagają potrzebującym maluchom. Chętni wystartowali ze Stadionu Miejskiego w 5-kilometrowym biegu wokół parku miejskiego. Tuż za nimi ruszyli miłośnicy spacerów z kijkami, którzy mieli do pokonania nieco krótszy dystans – 4 km, stylem nordic walking.

Podczas imprezy zebrano pieniądze dla półtorarocznej Amelki Żółkiewicz. Dziewczynka urodziła się 3 maja 2016 roku jako wcześniak z wagą 900 g. Nie oddychała samodzielnie. Przez 9 miesięcy nieodzownym jej przyjacielem był respirator, który dostarczał jej tlen przez 24 godziny na dobę. Dzięki wielkiej determinacji i wytrwałości rodziców udało się nawiązać kontakt z profesorem z Monachium, który zaproponował zaaplikowanie leku, aktualnie jeszcze podawanego dziewczynce. Po przeszło 13 miesiącach leżenia w szpitalu na Neonatologii, a następnie Intensywnej Terapii Dziecięcej, udało nam się wyjść do upragnionego domu.

Amelka jest podopieczną fundacji “Zdążyć z pomocą”. Pieniądze, które zbierane są na konto fundacji pomogą w zapewnieniu opieki medycznej oraz rehabilitacji na odpowiednim poziomie. – Dobrze jest wiedzieć, że można komuś pomóc, a przy okazji wzmocnić swoją kondycję – mówi Monika, uczestniczka 5-kilometrowego biegu.

– To wielka satysfakcja. Biegnę już trzeci raz i na pewno za rok też wystartuję – wyznaje pan Mirosław.

– Jak tu nie pomóc, kiedy wszystko jest tak dobrze zorganizowane? To sama przyjemność – dodaje Katarzyna.

Na wszystkich uczestników czekały ciepłe napoje i słodki poczęstunek. Było też ognisko z pieczeniem kiełbas i licytacja. Pod młotek poszły m.in. pluszaki, artykuły sportowe, a nawet drewniany stolik. Kubusia Puchatka wylicytowano za 140 zł, a okulary przeciwsłoneczne za 200 zł. W loterii fantowej główną nagrodą była czytnik e-book. Organizatorami imprezy była grupa “Biegamy w Brzegu Dolnym”.

Pierwsi zawodnicy na mecie:

1. Ismael Sedano Aguiler

2. Mariusz Posłuszny

3. Piotr Bohater

4. Gabriel Olbert

5. Rafał Pawlicki

6. Łukasz Budnik

7. Krzysztof Małek

8. Waldemar Włodarczyk

9. Krzysztof Babik

10. Marcin *Zawisza*