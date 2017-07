Kinowe powtórki operowych hitów

Kino „Odra” w Brzegu Dolnym szykuje na wakacje seanse, podczas których wyświetlane będą spektakle z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. W planach są takie widowiska, jak:

Poławiacze pereł

Georges Bizet

21 lipca, godz. 18

Romantyczna historia dwóch przyjaciół zakochanych w tej samej kapłance, która ślubowała czystość, staje się pretekstem do serii barwnych obrazów na tle cejlońskiej wioski rybackiej. W rolach głównych: Diana Damrau jako Leila, Matthew Polenzani w partii Nadira. Postać jego przyjaciela, a zarazem rywala w miłości do Leili, będzie kreował polski baryton Mariusz Kwiecień, od kilku lat stały gwiazdor Met.

Makbet

Giuseppe Verdi

28 lipca, godz. 18

Trzy wiedźmy przepowiadają Makbetowi przyszłość: zostanie królem, choć jego potomkowie nie odziedziczą tronu. To zdarzenie wzbudza w Makbecie i jego żonie chore nadzieje, bo przecież król Szkocji żyje…

Nabucco

Giuseppe Verdi

31 lipca, godz. 18

Biblijna opowieść o królu babilońskim Nabuchodonozorze, w której pycha zostaje ukarana, a wiara zwycięża wszelkie przeciwności, w wersji operowej usłyszymy pod batutą Jamesa Levine`a. W postać Nabucca wcieli się Plácido Domingo, od dłuższego czasu występujący w partiach barytonowych.

Carmen

Georges Bizet

3 sierpnia, godz. 18

Ognista Cyganka Carmen sama wybiera sobie kochanków, a jej uroda i temperament nie pozwalają żadnemu mężczyźnie przejść obok niej obojętnie. Oficer don José pomaga jej uciec z aresztu i przeżywa chwile szczęścia u jej boku, choć sam musi zostać dezerterem i bandytą. Odrzucony – zabija niestałą Carmen.

Bilety w cenach: 25 zł normalny, 20 zł ulgowy, do nabycia w kasie Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury.