Klasy E-sportowe w Liceum ?

Plan naprawczy dla dolnobrzeskiego liceum dyrektor Piotr Smelkowski miał przedstawić staroście do połowy listopada. – To dwustronicowe wypracowanie, bez żadnych konkretów – krytykuje starosta Maciej Nejman. Dyrektor nie odnosi się do sprawy.



Dyrektor Smelkowski miał zaprezentować koncepcję dla dalszego rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego przy ul. Wilczej. W placówce została już tylko jedna klasa liceum, która kończy edukację w czerwcu przyszłego roku oraz dwie klasy gimnazjum.

Starosta Maciej Nejman niedługo po sesji, podczas której zapadła decyzja o pozostawieniu Ossolińczyka, zapowiadał, że przeprowadzi nabór do klas pierwszych. Oczekiwał pomysłu na ratowanie placówki od dyrektora.