Komisariat zamknięty. Trwa remont

Od końca kwietnia w budynku komisariatu policji w Brzegu Dolnym trwa remont.



Budynek wymagał już gruntownej modernizacji, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz. W końcu, dzięki funduszom unijnym oraz środkom budżetu policji uda się postawić go na nogi. Jak dowiedzieliśmy się w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, remont trwa w ramach projektu “Policja też może być Eko – wzrost efektywności energetycznej w obiektach Policji Dolnośląskiej – Brzeg Dolny” i obejmuje między innymi wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram do garaży, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, likwidację barier architektonicznych, remont i przebudowę placów, dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych. Koszt to ponad 4,5 mln złotych. Remont potrwa do końca 2019 roku.

Policjanci zostali na czas remontu przeniesieni do Komendy Powiatowej w Wołowie, natomiast w Brzegu Dolnym pozostają policjanci dzielnicowi, patrolowi i z wydziału wykroczeń. Pracują w KHS Rokita.