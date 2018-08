Lekarz chciał zarobić, zamiast wykonać usługę na NFZ?

Dlaczego lekarze odmawiają założenia kobietom tzw. spirali antykoncepcyjnej w publicznych przychodniach? Chodzi o niemałe pieniądze, bo nawet ponad tysiąc złotych. W Brzegu Dolnym na jednego z lekarzy wpłynęła skarga, bo odmówił usługi refundowanej przez NFZ.



Pacjentka długo musiała walczyć, aby lekarz, w konsekwencji ordynator, założył jej wkładkę antykoncepcyjną w ramach NFZ. Lekarz w przychodni publicznej w Alejach Jerozolimskich w Brzegu Dolnym odmówił jej usługi refundowanej przez NFZ. Choć prezes spółki medycznej, która prowadzi nasze publiczne szpitale i przychodnie nie dopatrzyła się winy lekarza, potwierdziła, że usługa jest i ma być wykonywana za darmo w publicznych przychodniach.

Wersja pacjentki:

– Udałam się do gabinetu ginekologicznego w przychodni w Alejach Jerozolimskich w Brzegu Dolnym w celu założenia hormonalnej wkładki antykoncepcyjnej. Po wyjaśnieniu celu wizyty, okazałam lekarzowi aktualne badanie USG macicy i jajników a także badanie cytologiczne. Lekarz stwierdził, że stan zdrowia faktycznie pozwala na założenie wkładki, jednak on nie może założyć jej w przychodni. Na moje pytanie, z jakiego powodu nie może tego wykonać odpowiedział, że założenie wkładki domacicznej wiąże się z dużym ryzykiem i on to ryzyko może ponieść, gdy wykonuje ten zabieg w swoim prywatnym gabinecie i tylko wtedy bierze odpowiedzialność za wykonany zabieg. Zażądałam wpisania do karty pacjenta informacji o odmówieniu wykonania usługi, która jest zabiegiem refundowanym przez NFZ. Po wykonaniu wpisu do karty poprosiłam położną dyżurującą tego dnia w poradni o wydanie kserokopii karty pacjenta, ta ponownie zaniosła kartę do lekarza, a on dokonał kolejnego wpisu -nieczytelnie.

Wydano mi kserokopię karty, wówczas poprosiłam położną o wskazanie lekarza ginekologa (w każdym dniu tygodnia dyżuruje w przychodni inny lekarz ginekolog), który wykona usługę założenia wkładki antykoncepcyjnej, która to usługa zgodnie z prawem należy mi się bezpłatnie. Położna z ogromnym zdziwieniem odparła, że żaden z lekarzy ginekologów nie wykonuje tego typu zabiegów w przychodni, że te zabiegi wykonuje się prywatnie. Poinformowałam położną, iż zamierzam złożyć skargę, wtedy ona zadzwoniła do ordynator a Grzegorza Wi nkla i przekazała mi słuchawkę telefonu. Poprosiłam ordynatora o wskazanie lekarza, który zgodnie z przysługującym mi prawem wykona usługę założenia wkładki antykoncepcyjnej. Pan ordynator Winkiel odpowiedział, że każdy z lekarzy dyżurujących w przychodni powinien taką usługę wykonać. Poinformowałam go, iż właśnie mi odmówiono, on natomiast zaproponował, abym przyszła w kolejnym dniu i on osobiście wykona zabieg.

W kolejnym dniu, czyli 29 maja lek. med. Grzegorz Winkiel po wywiadzie wykonał zabieg założenia wkładki antykoncepcyjnej, a następnie sprawdził przy pomocy USG prawidłowość ułożenia wkładki.

Reasumując: Uważam, że lekarz odm ówił mi wykonania usługi medycznej, odsyłając jednocześnie do swojego gabinetu prywatnego, gdzie koszt wynosi około 1200 zł. Nadmienić przy tym należy, iż 6 lat temu w tej samej przychodni również odmówiono mi tej samej usługi. Wówczas odmowę argumentowano wykorzystaniem limitów i poinformowano mnie, żebym dowiadywała się za kilka miesięcy. Po interwencji w sekretariacie przychodni usługę wykonano.

***

Pacjenta złożyła skargę na lekarza do NFZ, rzecznika praw pacjenta i do prezesa spółki PCM. Po trzech miesiącach od zdarzenia, prezes PCM Ilona Zmarlak, wysłała do redakcji Kuriera Gmin wyjaśnienie.