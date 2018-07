Młody sportowiec dumą Powiatu!

Damian na swoim koncie ma wiele sukcesów na szczeblu nawet europejskim. Przypomnijmy, w zeszłym roku w stolicy wywalczył wraz z teamem tytuł mistrzowski. Dolnobrzeżanin okazał się ważnym ogniwem biało-czerwonej drużyny, w barwach której stoczył cztery pojedynki i wszystkie zakończył zwycięstwem. Jego i kolegów wygrane okazały się wystarczające, by nasza drużyna pokonała wszystkich konkurentów i sięgnęła po złoty medal europejskiego championatu.

Jednak, by dalej mógł rozwijać swoje sportowe pasje, potrzebne są na tel cel fundusze, z prośbą o które oficjalnie zwróciła się do radnych powiatowych dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Małgorzata Staniszewska. Kwota opiewała na 3000 zł. Jest to odpłatność za uczestnictwo w mistrzostwach świata. Radni Rady Powiatu przeanalizowali finansowe możliwości i zgodzili się przyznać na ten cel 500 złotych z “własnej kieszeni”.