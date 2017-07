Na Ukrainę z PTTK

Oddział Miejski PTTK „Rokita” w Brzegu Dolnym organizuje wyjazd na Ukrainę, do Lwowa, w terminie 12-17 września (wtorek – niedziela). Program wycieczki:

Lwów (2 dni), Krzemieniec, Poczajów, Zbaraż, Kamieniec Podolski, Chocim, Czerniowiec, Stanisławów, Przemyśl.

Koszt wyjazdu to 850 zł + 10 euro + 50 zł na bilety wstępów do zwiedzanych obiektów (850 zł płatne w biurze PTTK, 10 euro i 50 zł na bilety wstępów płatne w autokarze). Wyjazd o godz. 4, z Brzegu Dolnego, ul. Zwycięstwa 5 (postój TAXI przy Eko).

Szczegółowy program na stronie www.pttk.brzegdolny.pl i w biurze Oddziału PTTK. Osoba odpowiedzialna za organizację wycieczki to Jan Chodorski – tel. 690 643 732.

Zapisy prowadzone są w czwartku w biurze oddziału przy ul. Zwycięstwa 5 w godzinach 15.30 – 17.30, telefon: 71 319 79 27. Przy zapisie wymagana zaliczka – 200 zł. Pozostała kwota – 650 zł – płatne do 24 sierpnia w biurze PTTK.