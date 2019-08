Na znaku 40, a oni jadą ponad 100 km/h

Brzeg Dolny ma pecha do nowych inwestycji drogowych. Czy to Most Wolności czy nowa obwodnica, w ostatnim czasie wypadków i niebezpiecznych sytuacji w Brzegu jakby więcej. Mieszkańcy od otwarcia nowej drogi narzekali na pędzące po obwodnicy samochody i niebezpieczne skrzyżowania, sprawą zainteresowali się nasi policjanci. Jakie są wyniki kontroli?



Już od ponad trzech miesięcy kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Brzegu Dolnego, o długości 5,4 km, prowadzącej od mostu na Odrze do miejscowości Radecz. Jest ona częścią przyszłej aglomeracyjnej obwodnicy Wrocławia A4 – S5. – Ze względu na charakterystykę tzw. obwodnicy Brzegu Dolnego funkcjonariusze ze zdwojoną uwagą dokonują na tym odcinku kontroli prędkości kierujących. Na trasie znajdują się miejsca, w szczególności skrzyżowania, gdzie ustawiono ograniczenia prędkości do 40 km/h, jednak poprzez długie proste odcinki, trasa “kusi” kierowców szybszą jazdą – mówi sierż. szt. Marzena Pawlik z KPP w Wołowie.

Jak pokazują nagrania z videorejestratora, które dostępne są na stronie internetowej wołowskiej policji, zdarzają się kierujący, którzy nie zważają na ograniczenia prędkości. Funkcjonariusze drogówki zatrzymali niedawno do kontroli drogowej m.in. kierującego pojazdem audii, który jadąc obwodnicą na odcinku z ograniczeniem prędkości do 70 jechał 150 km/h, czyli przekroczył prędkość aż o 80 km/h. Kolejnym zatrzymanym do kontroli, był również kierowca pojazdu marki audii, który przekroczył dozwoloną prędkość o 57 km/h. Jechał 147 km/h przy możliwej prędkości 90 km/h. Z kolei kierowca auta marki Hyundai poruszając się odcinkiem o ograniczeniu prędkości do 40 km/h, gdzie znajduje się skrzyżowanie, prowadził pojazd z prędkością 105 km/h, czyli jechał o ponad 60 km/h za szybko. – To tylko kilka przykładów brawurowej jazdy.

W każdym z tych przypadków kierujący musieli liczyć się z nałożeniem na nich mandatu karnego w wysokości od 400 do 500 złotych, a także utratą 10 punktów karnych – komentuje sierż. szt. Marzena Pawlik.

Cały odcinek drogi W341 został objęty koordynacją wojewódzką, a co za tym idzie, funkcjonariusze ruchu drogowego są kierowani do pełnienia służby na tej drodze tylko i wyłącznie w wyznaczonych dniach i godzinach. Policjanci zapewniają jednak, że intensywność kontroli ruchu drogowego na tzw. nowej obwodnicy Brzegu Dolnego będzie utrzymywana. Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów i ściąganie nogi z gazu. Przypominają też, że wszelkie naruszenia przepisów karane będą przez nich mandatami.