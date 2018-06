Nabór w policji! – Brzeg Dolny

Rozmowa z podinspektorem Grzegorzem Zarwańskim, komendantem Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym



-Policja prowadzi szeroki nabór do swoich struktur. Kto ma szansę na pracę?

– Zachęcam od wstępowania w szeregi policji. Mamy wolne miejsca, które możemy obsadzić. Na naszym terenie są klasy mundurowe, więc zapewne są młode osoby, które widziałyby swoją przyszłość w policji. Zachęcam do tego. Policja jest taką formacją, w której każdy może realizować swoją pasję. Na przykład pracować w wydziale zajmującym się cyberprzestępczością, przestępczością gospodarczą i w wielu innych ciekawych obszarach. Każdy coś znajdzie dla siebie. Praca w policji to oferta skierowana do osób, które czują, że podołają. To nie jest praca lekka, ale sprawia ogromną satysfakcję jak uda się dobrze załatwić sprawę i jeszcze docenia to społeczeństwo.



