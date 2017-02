W marcu rusza nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Czy będzie można złożyć papiery do Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym? Na to pytanie w aktualnym wydaniu Kuriera Gmin odpowiada Wydział Edukacji i Oświaty w Starostwie Powiatowym w Wołowie.

Czy Piotr Smelkowski, dyrektor Ossolińczyka, szykuje nową ofertę? Co z decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie prowadzenia naboru do klas pierwszych? Odpowiedzi na te pytania w najnowszym wydaniu naszego tygodnika.