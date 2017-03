Nowy komendant mówi o swojej pasji do pszczół i rodzinnym zamiłowaniu do munduru

W najnowszym Kurierze Gmin rozmawiamy z komisarzem Pawłem Adamczakiem, nowym komendantem komisariatu policji w Brzegu Dolnym. Pytamy go o rodzinną tradycję do munduru, remont komisariatu i jego plany dotyczące tej jednostki.



– Ciężko było się panu zdecydować na powrót do powiatu wołowskiego?

– Dojazd do pracy, do Wrocławia zajmował mi półtorej godziny w jedną stronę, w obie – to już trzy godziny, do tego osiem godzin pracy. W sumie nie było mnie w domu przez 11-12 godzin dziennie. Było to uciążliwe. Otrzymałem stanowisko równorzędne, a nawet trochę wyższe. To były dwa główne powody, dla których tu wróciłem.

– Jest pan najmłodszym komendantem w historii komisariatu policji w Brzegu Dolnym. A jednocześnie ma pan ogromne doświadczenie. Jak rodzina znosi to pana zaangażowanie w pracę?

– Tutaj ogromny ukłon w stronę mojej małżonki. Jest to osoba niezwykle wyrozumiała. Wiele obowiązków spada na jej barki (…)

