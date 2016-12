Podsumowali akcję zbiórki dla Fabiana

Już po raz trzeci zorganizowano w Brzegu Dolnym bieg charytatywny. Organizatorzy zbierali fundusze na rehabilitację Fabiana Kaczmaryna. Imprezę przygotowano pod nazwą Dolnobrzeski Cross Mikołajkowy. Organizatorami byli członkowie stowarzyszenia „Biegamy w Brzegu Dolnym”.

Co roku zbierają pieniądze dla jednej osoby potrzebującej wsparcia. Podczas pierwszej edycji imprezy zbierano datki dla 7-letniego Karolka, u którego w 4. roku życia zaczęła rozwijać się padaczka. Zebrano wtedy blisko 6 tysięcy złotych. Rok temu biegacze pomagali 5-letniemu Wiktorowi, u którego zdiagnozowano dziecięce porażenie mózgowe. W tym roku pomagali Fabianowi Kaczmarynowi. Chłopiec ma 7 lat, mieszka w Brzegu Dolnym. Zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne`a. To choroba, w wyniku której dochodzi do stopniowego zaniku mięśni i pogarszania się sprawności. Fabian dzielnie walczy z chorobą, aby chodzić i być sprawnym fizycznie jak najdłużej. Zebrane podczas biegu pieniądze przeznaczono na rehabilitację chłopca. Bieg na trasie 5 km prowadził przez Park Miejski, podobnie 4-kilometrowy marsz Nordic Walking. Wzięło w nim udział ponad 200 osób. Miejsca na podium zajęli kolejno: Wojciech Stec (czas 19 min. 26 sek.), Piotr Hajtko (czas 19 min. 37 sek.) i Piotr Serafin (czas 19 min. 42 sek.). W marszu Nordic Walking pierwsze na mecie były Małgorzata Synowiec (czas 21 min. 4 sek.), Aneta Piątek (czas 24 min. 55 sek.) i Aneta Rybska (czas 33 min. 25 sek.). W trakcie imprezy mieszkańcy mogli wziąć udział w loterii fantowej. Do wylosowania były zabawki, książki, artykuły szkolne i ozdoby. Kupowali własnoręcznie pieczone ciasta i wrzucali pieniądze do puszki. Atrakcją była foto-budka, w której można zrobić pamiątkowe zdjęcie. Impreza zakończyła się licytacją różnych przedmiotów zebranych od sponsorów. Uczestnicy prześcigali się w coraz wyższych cenach. Można było zdobyć głównie zabawki, dla chłopców i dla dziewczynek, lalki, postacie z komiksów i bajek oraz pluszaki.