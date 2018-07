Postawili billboardy przed kościołem. Teraz zajmie się nimi sąd

-W Brzegu Dolnym billboardy waszej fundacji stanęły przed kościołami, sprawa została zgłoszona przez kilku mieszkańców na policję. Obecnie została skierowana do sądu z paragrafu 51 i 141 kodeks wykroczeń. Dużo macie takich spraw w całej Polsce?

Specjalnie dla Kuriera Gmin, Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro-prawo do życia

– W tej chwili kilka.

– Jak się kończą?

– Do tej pory mamy kilkadziesiąt uniewinnień.

– Nie zniechęca was to do działania?

– Ataki na nasze akcje pokazują, że trafiliśmy w czuły punkt aborcjonistów. Otrzymujemy też wiele wyrazów poparcia.

– Uważacie, że to jest poważny problem w Polsce – aborcja – że aż tak drastycznie trzeba ją pokazywać, aby uświadamiać ludzi?

Więcej informacji na eprasa.pl