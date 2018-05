Pożar na moście Wolności

5 maja o godz. 17.43 do strażaków wpłynęła informacja o wypadku drogowym w Lubiążu. Kierujący samochodem Audi wypadł z drogi i wjechał na posesję niszcząc płot i łamiąc drzewka. – Poszkodowany nie odniósł większych obrażeń, po udzieleniu przez strażaków pierwszej pomocy, został przewieziony karetką do szpitala- mówi kpt. Daniel Lisiecki z wołowskiej PSP. W akcji wzięli udział strażacy z PSP Wołów i OSP Lubiąż. W Radeczu 17 maja o godz. 5.29 wezwano strażaków do wypadku samochodu BMW, który wypadł z drogi. W akcji wzięły udział zastępy PSP Wołów i OSP Brzeg Dolny. 18 maja o godz. 23.19 w Brzegu Dolnym na rondzie przed mostem Wolności zapalił się samochód Ford. Autem podróżowało czterech mężczyzn, którzy wydostali się samodzielnie z auta i nie potrafili go ugasić. W akcji gaśniczej wzięły udział jednostki PSP Wołów i OSP Brzeg Dolny.