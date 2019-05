Spotkanie pracowników służby zdrowia, we wtorek, ze starostą. Pracownicy pytają co dalej? Popołudniu tego samego dnia zapadła decyzja o poinformowaniu NFZ o zawieszeniu udziałów w Brzegu Dolnym. Kto i dlaczego to zrobił? Co na to burmistrz Brzegu Dolnego, który, mówi w Kurierze jak widzi tę sytuację? O tym w najnowszym wydaniu Kuriera Gmin.