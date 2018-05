Trawa między Topolową a Jaworową

Łącznik między dwiema ulicami jest ważnym punktem dla mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych na osiedlu Fabrycznym w Brzegu Dolnym. Skraca on drogę wielu osobom, zwłaszcza niezmotoryzowanym, chodzącym pieszo chociażby na bliski targ, rodzicom z dziećmi z wózkami, itp. Niestety trawa, która zarosła przejście utrudnia życie.



O interwencje do redakcji zwróciła się mieszkanka, która jak mówi korzysta z przejścia. Uważa, że to nie pierwszy raz, gdy zapomniano wykosić to miejsce. – Gdy trawa zarasta z dwóch stron “chodnika”, ciężko jest przejść dwóm osobom lub przejechać wózkiem – mówi.