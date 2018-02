Turniej Orlików w Brzegu Dolnym! [ZDJĘCIA]

W minioną sobotę odbył się zorganizowany turniej orlików, który rozegrany został w KHS Rokita w Brzegu dolnym.

W zawodach uczestniczyło sześć klubów: Bór Oborniki Śląskie, Odra Lubiąż, Orzeł Prusice, AP Brzeg Dolny, Dolpasz Skokowa, i KP Brzeg Dolny. W sumie rozegranych zostało 21 meczów.

Z turniejowym pucharem z Brzegu Dolnego wyjechał zespół Dolpaszu Skokowa. Jednocześnie zawodnik Dolpaszu Miłosz Cichoń został najlepszym strzelcem turnieju. Za najlepszego bramkarza uznano Kajetana Pytlaka z AP. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się podopieczny trenera Krzysztofa Dmytrowa – Jeremi Kutzman z Orlików KP.

Cieszymy się, że dzieci miały kolejną okazję do zabawy i spotkania na boisku z rówieśnikami. Żal nam trochę chłopaków, których ominęło to wydarzenie- choroby zdziesiątkowały naszych zawodników w związku z czym do rywalizacji jako drugi nasz zespół stanęły głównie Żaki. Było im bardzo trudno, zarówno ze względu na różnice wiekowe, jak i mniejsze doświadczenie. Najważniejsze jednak, że podjęli rękawice i pomimo ostatniego miejsca spisali się bardzo dzielnie- podsumowuje trener KP Krzysztof Dmytrów.

Pisze KP Brzeg Dolny na swoim Fanpage’u.

