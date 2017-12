Unia dała 30 mln zł na remont wałów przy Odrze

Wały przeciwpowodziowe pomiędzy Urazem a Brzegiem Dolnym zostaną wzmocnione. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dostał pieniądze m.in. na ulepszenie rowu odprowadzającego, który pompuje wodę do Odry. – To na pewno zwiększy nasze bezpieczeństwo – przyznaje Andrzej Borowiak, sołtys wsi Wały.



Inwestycja obejmuje remont 11 kilometrów wału przeciwpowodziowego od Urazu do Brzegu Dolnego. Będzie kosztowała 28 mln zł, z tego Unia dołoży z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ponad 23 mln zł.

Za blisko 30 mln zł m.in. przebudują śluzę, która pomaga w wyrównaniu poziomów wody przepływającym statkom i barkom. Będzie też remont przepławki, która umożliwia rybom w okresie tarła wędrówkę wzdłuż rzeki oraz przydrożnego rowu odprowadzającego wodę.

Wały przeciwpowodziowe mają być bardziej stabilne i nie przepuszczać wody. Stanie się tak m.in. dzięki unowocześnieniu rowu. – To bardzo ważna inwestycja dla nas, mieszkańców terenów leżących przy Odrze – przyznaje Andrzej Borowiak, sołtys wsi Wały, która mocno ucierpiała podczas powodzi w 1997 roku. – Cieszę się, że wały zostaną umocnione, ale z perspektywy naszego bezpieczeństwa, ważniejsze są rowy. To one mają zapobiegać przesiąkaniu wody przez wały. Teraz nie są dobrze udrożnione i mieszkańcom zalewa piwnice. Teraz jest szansa, że takie sytuacje się nie powtórzą. Rowy będą pompowały przesiąkającą wodę z powrotem do Odry. To bardzo potrzebny i długo wyczekiwany remont.

Przedsięwzięcie jest jednym elementów modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Na ten cel w Programie Infrastruktura i Środowisko przeznaczono 1,1 mld zł. Dolnobrzeska inwestycja jest jedną z czterech, które otrzymały dofinansowanie.