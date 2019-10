W którym szpitalu rodzić? Brzeg Dolny na 14. miejscu

Ranking: Matki oceniły porodówki

Choć losy Powiatowego Centrum Medycznego są wciąż niepewne, a oddział jest zawieszony, położnictwo z Brzegu Dolnego uplasowało się w rankingu 25. najlepiej ocenianych porodówek województwa dolnośląskiego na 14. pozycji. Mamy oceniły naszą porodówkę na 59 punktów ze 100 możliwych. Ale kobiety nie mogą w niej rodzić, bo ta jest zamknięta.



Gdzie rodzić – wiele mieszkanek naszego powiatu zadaje sobie to pytanie. A wszystko przez to, że placówka w Brzegu Dolnym pozostaje zawieszona. Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach Kuriera, losy dolnobrzeskiego szpitala wiszą wciąż na włosku. Póki co jednak wszyscy chyba bardziej interesują się wyborami, niż tym, gdzie nasi najmłodsi obywatele będą przychodzić na świat.