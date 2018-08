Wózkiem pod sam dom?

Spacerując po naszym mieście można zauważyć wiele ciekawych rzeczy, sytuacji. Powyrywane lub poprzekręcane znaki drogowe, zniszczone śmietniki to całkiem częste zjawiska. Wózek z Biedronki przy śmietnikach na Jaworowej w Brzegu Dolnym to nowość kilkudniowa. Nikt nic nie wie, nikt nic nie widział. A może wózek sam sobie wybrał miejsce na uboczu, gdzie nie sięgną go upocone dłonie zakupowiczów, niemiłosiernie wrzucających kilogramy towaru… Zapewne właśnie tak było, przecież nikt zdrowy na umyśle nie ukradłby wózka spod sklepu i nie zostawiłby na końcu jakiejś ulicy…