Wszystko co dajemy wróci do nas jak bumerang

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym przygotowali niezapomniane przedstawienie artystyczne, które zakończyło się wystawą plac plastycznych.



Piękne wiersze, radosne piosenki, krótkie przedstawienie teatralne i kolorowe prace plastyczne. Takie atrakcje przygotowali uczniowie dla zaproszonych gości. Impreza miała miejsce 5 grudnia w Galerii Dolnobrzeskiej i rozpoczęła się częścią artystyczną zatytułowaną “Bumerang”. W trakcie występów dzieci zaśpiewały m.in. utwór Ewy Farny o tym samym tytule. Następnie rozdały gościom ordery Przyjaciela Osoby Niepełnosprawnej.

W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały prace plastyczne ze szkół podstawowych nr 1,5 i 6, Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego orz z Dziennego Ośrodka Samopomocy. Ten wernisaż zatytułowano “Po drugiej stronie”. Dla gości przygotowano również słodki poczęstunek. Nauczyciele i uczniowie organizujący to spotkanie przypominają, że wszystko co od siebie dajemy, kiedyś do nas wróci. Więc każdy dobry uśmiech, pozytywny gest jest ważny nie tylko dla nas ale też dla osób, które go od nas otrzymują.