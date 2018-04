Wybuch beczki – Brzeg Dolny

W Brzegu Dolnym doszło do wybuchu beczki z rozcieńczalnikiem. Pracownik firmy przecinał ją, kiedy doszło niebezpiecznego iskrzenia . – Poszkodowanemu udzieliliśmy pomocy, a następnie został on przekazany Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu- mówi st. kpt. Paweł Gibek z wołowskiej PSP. Beczka wybuchła i poparzyła pracownika. Z obrażenia II stopnia trafił śmigłowcem LPK do szpitala w Nowej Soli.W akcji brały udział 4 jednostki PSP Wołów, OSP Brzeg Dolny.