Zaśmiecony park na osiedlu Fabrycznym

O parku w Brzegu Dolnym, na osiedlu Fabrycznym było już parę artykułów. Są zmiany i są śmieci.



Miejsce to wciąż jest mekką dla młodzieży i to się raczej nie zmieni. Muszą gdzieś spędzać czas, a w jakiej formie to robią to już niech się rodzice martwią.

Ławki w parku po interwencji KG wróciły na swoje miejsca, ale wciąż jest ich za mało. Pod sceną już ich nie ma, co nie przeszkadza miłośnikom spożywania alkoholu na łonie natury nadal przebywać właśnie w tym miejscu. Niby nic takiego, każdy był młody (i głupi?), ale sprzątnąć po sobie to już nie jest chyba żaden wyjątkowy wyczyn? A jeśli jednak to przerasta możliwości “parkowiczów” to pozostaje liczyć na służby porządkowe naszego miasta (chyba).